Calciomercato.it - Tregua già finita: l’Allianz Stadium torna a contestare la Juventus

Juve sotto dopo il primo tempo contro l’Atalanta: la tifoseriasquadra e dirigenzafischiata, conchela squadra di Thiago Motta nel primo tempo del big match contro l’Atalanta.Il rigore trasformato da Retegui (LaPresse) – Calciomercato.itProva incolore dopo i primi 45 minuti per la ‘Vecchia Signora’, con i bergamaschi che all’intervallo sono in vantaggio per 1-0 grazie al contestato rigore realizzato da Retugui, a segno anche a Torino dopo il gol firmato all’andata. Juve in difficoltà e salva nel finale di tempo dal palo e da un paio di interventi prodigiosi di Di Gregorio. Il pubblico ha sfogato la propria rabbia fischiando copiosamente la formazione bianconera all’intervallo endo a un clima di contestazione come successo nel precedente match di lunedì con il Verona.