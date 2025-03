Lettera43.it - Tregua a Gaza, Hamas accetta di rilasciare alcuni ostaggi vivi per una proroga della prima fase

hato diisraeliani in cambio di un’estensione di due mesidel cessate il fuoco nella Striscia di. Lo riporta la rete saudita Al Hadath: dopo i «segnali positivi» sull’avvio dei negoziatisecondadell’accordo sul cessate il fuoco, evidenziati dadopo un incontro con i mediatori al Cairo, una delegazione israeliana è attesa il 10 marzo a Doha per ulteriori colloqui sulla. Lo ha reso noto l’Ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu. In Qatar sarà presente anche Steve Witkoff, inviato specialeCasa Bianca per il Medio Oriente. Ladell’accordo, che prevedeva un cessate il fuoco temporaneo e il rilascio di, si è conclusa sabato primo marzo. I colloqui sulla secondasarebbero dovuti iniziare il 3 febbraio, ma Israele finora ha evitato di partecipare attivamente: in cambioliberazione degliancora in vita, la seconda parte dell’intesa implicherebbe il ritiro totale dell’Idf dae la fine permanenteguerra.