Padovaoggi.it - Trecento giocatori compulsivi in cura, ma 3mila con patologia avanzata

Leggi su Padovaoggi.it

E' allarme ludopatia. Sempre più persone, con un aumento di anziani e giovanissimi, si affidano alla dea bendata per sbarcare il lunario. E le conseguenze spesso sono devastanti. Il Veneto spende, soprattutto nel gioco on line, cifre nettamente inferiori rispetto ad altre regioni italiane. Per.