Travaglio: "Macron e il nucleare? Assurdo. È tempo di sedersi a un tavolo con Putin e trattare o non rimarrà un'Europa per cui marciare"

e l’offerta dell’ombrellofrancese? È una cosa imbarazzante doversi mettere a contare le testate nucleari per stabilire i rapporti di forza. È questo il mondo che vogliamo? E parliamo di Europa, facciamo le marce per l’Europa, ma allora dedichiamo una piazza alla memoria dell’Europa, se questo è il futuro che abbiamo in mente“. Così Marcoospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi, ha commentato le parole del presidente francese che ha offerto la deterrenzadel suo Paese per proteggere l’Europa da un’ipotetica invasione russa. “La Francia però ha 290 testate contro le 7000 russe. Di che cosa stiamo parlando? Glielo ha dovuto ricordare Marine Le Pen – guarda in che mani siamo – che la Costituzione francese dice che quelle armi nucleari sono per la Francia e non sono per l’Europa.