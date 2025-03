Lanazione.it - Tramvia, rotta sulle Piagge: cantieri già a fine 2025, poi toccherà a Rovezzano

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 9 marzo– La missione di Palazzo Vecchio sembra essere quella di recuperare il tempo perduto. O, quantomeno, di non perdersi – come avvenuto negli anni passati – nello stillicidio diinfiniti (vedi viale Talenti più di tre lustri fa) e di inghippi vari (e qui siamo ai recenti guai della Vacs, messa finalmente su rotaia alladi gennaio ma annunciata nel maggio scorso in esercizio già prima dell’inizio del settembre ’24). Così – allestiti i primi(promessi in modalità ’lampo’ dal Comune con 200 operai al lavoro ogni giorno una volta allestite tutte le fasi di intervento) sullaper Bagno a Ripoli – in piazza Signoria si inizia già a pensare alla linea 4, la Leopolda-. L’idea, piuttosto ambiziosa, è quella di partire con i primi interventi già entro ladel