Lanazione.it - Tramvia, prosegue l'asfaltatura in via Mannelli

Firenze, 9 marzo 2025 - Vanno avanti a Firenze i lavori diin vianell'ambito della cantierizzazione della linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli, i cui lavori stanno procedendo spediti grazeie al fitto cronoprogramma voluto dall'assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Andrea Giorgio. Da lunedì 10 marzo, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, l'intervento interesserà il tratto da viale Mazzini a via Lapini. Anche in questo caso i lavori iniziano nel controviale lungo la ferrovia con divieti di sosta tra via Fra' Paolo Sarpi e via Capo di Mondo. A seguire le asfaltature si sposteranno sulla carreggiata con restringimenti e divieti di sosta per fasi e in orario notturno.