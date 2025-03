Anteprima24.it - Tragedia nel Vallo di Diano, con l’auto contro un muro: morto un 21enne

Tempo di lettura: < 1 minutoLacrime e silenzio e un paese intero, Sant’Antarsenio, ancora sotto shock, oggi neldiper la morte delMassimo Nonato, deceduto in un terribile incidente stradale. Laè avvenuta questa notte, intorno all’una e trenta. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il, che era alla guida della sua auto, giunto nel comune di San Pietro al Tanagro, ha preso illlo del veicolo che si è schiantatoun. L’impatto è stato violento.mobilista, rimasto incastrato nelvettura è deceduto sul colpo. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La salma ora si trova presso l’obitorio dell’ospedale di Polla in attesa delle disposizioni da parte della Procura della Repubblica.