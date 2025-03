Thesocialpost.it - Tragedia in Spagna, lutto devastante per il Barcellona: annuncio in diretta, gara rinviata

La partita trae Osasuna è stataa seguito della tragica scomparsa di Carles Miñarro Garcia, medico della squadra, deceduto improvvisamente all’età di 40 anni.nel: partita posticipata su richiesta dei giocatoriIl dramma si è consumato nel pomeriggio, quando Miñarro si trovava insieme alla squadra nell’hotel in cui ilalloggiava prima dell’incontro. La notizia ha profondamente scosso l’ambiente blaugrana, tanto che i giocatori hanno chiesto il rinvio della partita, richiesta accolta dalle autorità calcistiche.Laporta annuncia laprima del riscaldamentoIl presidente Joan Laporta ha comunicato personalmente ai giocatori la drammatica notizia poco prima che scendessero in campo per il riscaldamento. Il club ha poi diffuso un messaggio ufficiale esprimendo il proprio cordoglio alla famiglia e agli amici di Miñarro.