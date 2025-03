Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-03-2025 ore 19:30

Luceverdetrovati dalla redazione nuovi lavori da domani interesseranno via di Boccea con transito a senso unico alternato tra via della Cellulosa e via Rocca Grimalda inevitabili rallentamenti nelle ore di maggior transito sempre da domani sarà modificata la rete dei trasporti del decimo Municipio sia per migliorare i collegamenti all'interno dei Quartieri dai per le stazioni della metro B sia per aumentare i servizi dedicati al utenza scolastica tra le modifiche le linee 070 e709 anticiperanno il servizio alle 5:30 del mattino mentre dal 17 marzo la linea 06 Sara prolungata a Palocco per lavori notturni fino al 15 marzo nella fascia oraria dalle 21 alle 6 sarà chiusa per chi si trova su via Belmonte in Sabina di immissione sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare attenzione alla segnaletica i dettagli di queste altre notizie sono come sempre a vostra disposizione sul sito