Traffico Roma del 09-03-2025 ore 07:30

Luceverdeben trovati dalla redazione oggi a Ciampino appuntamento con lavoro a Ciampino corsa podistica giunta alla sua 25esima edizione fino alle 13 resterà pertanto chiuso viale Kennedy per i veicoli provenienti da via dei sette metri e diretti a Ciampino attenzione alle ulteriori modifiche alla viabilità che interessano anche la via dei Laghi e via Mura dei Francesi per lavori di potatura fino alle 17 di oggi chiuse alla galleria Giovanni XXIII e via del Foro Italico da via della Pineta Sacchetti a Corso Francia in direzione della Salaria sempre per potature sino alle 18 di oggi chiusa la Circonvallazione Gianicolense tra Viale Trastevere via Francesco Massi in direzione di Piazzale Dunant per lasciare spazio e lavori sarà integralmente sostituito ad Abu se la linea dei tram o come sempre i dettagli di queste altre notizie sul sito