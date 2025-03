Romadailynews.it - Traffico Lazio del 09-03-2025 ore 09:30

Luceverdeme trovati dalla redazione sulla A12 Roma Civitavecchia chiuso per lavori lo svincolo di Cerveteri in entrata in direzione Civitavecchia riapertura prevista per il prossimo 14 marzo in alternativa possibile utilizzare l'ingresso di Santa Severa per lavori si transita con un senso unico alternato sulla via Flaminia tra Sant'Oreste Civita Castellana fino alla fine di marzo sul raccordo Vetralla Viterbo lavori con cambio della carreggiata in prossimità dello svincolo di Viterbo Nord in direzione di Terni si tratta delle viadotto urcionio i provincia di Rieti chiusa per una frana Provinciale 46 Poggio Mirteto Poggio fidoni all'altezza di Pago Sant'Andrea in località Mompeo è tutto e grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale