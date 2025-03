Davidemaggio.it - Tradimento raddoppia la domenica

Appuntamento extra in arrivo per i fan di. Dalla prossima settimana, la dizi con protagonista Güzide Özgüder (Vahide Perçin) andrà in onda anche lapomeriggio. Un doppio appuntamento per gli appassionati nel giorno festivo, dato che la produzione turca continuerà ad essere trasmessa anche in prima serata.Complice la fine delle puntateli di Amici, che tra sette giorni sarà in onda con lo speciale Verso il Serale,farà compagnia ai telespettatori anche lain modo che Canale5 possa controprogrammareIn e dare un traino valido a Verissimo. Il primo appuntamento è fissato per il prossimo 16 marzo 2025 alle 15.30. Spazio in più che non andrà ad intaccare gli altri già presenti su Canale 5. Gli episodi continueranno infatti ad essere trasmessi anche dal lunedì al venerdì alle 14.