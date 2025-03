Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni turche: Güzide scopre che Oylum non è sua figlia

Leggi su Superguidatv.it

Nelle prossime puntate(Aldatmak) assisteremo a un nuovo terremoto di emozioni, che interesserà ancora una volta la giudice. La protagonista scoprirà infatti chenon è la sua vera, come aveva sempre creduto. Cosa sarà accaduto in ospedale molti anni prima?fa il test del DNAUn nuovo fulmine a ciel sereno sta per abbattersi nella vita di. La giudice, dopo aver appreso che nell’ospedale in cui ha dato alla lucepotrebbe essersi verificato uno scambio di culle, decide di far fare allail test del DNA.Dopo averne discusso con il suo ex Tarik,insisterà conaffinché faccia tutti gli esami necessari per fugare ogni dubbio.TramesconvoltaIl test del DNA disarebbe dovuto servire a cancellare il dubbio che la ragazza non fosse labiologica die Tarik, ma i risultati finiranno per sconvolgere la giudice e l’avvocato.