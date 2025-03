Tvplay.it - Tracollo Juve, poker Atalanta: Thiago Motta nei guai

Debacle totale dellantus che crolla in casa contro la Dea di Gian Piero Gasperini: risultato pesantissimo allo Stadium.Si interrompe la striscia di vittorie in campionato dellantus, che dopo cinque trionfi consecutivi crolla in casa contro l’in un match che rischia di diventare una batosta psicologica devastante per gli uomini di. Una sconfitta pesantissima per i bianconeri, che tornano a 6 punti dal terzo posto ma, soprattutto, in grande rischio di perdere la quarta casella in vista del match della Lazio previsto per domani sera. Contro l’Udinese i biancocelesti avranno la possibilità disorpassare lantus e di mettersi a +1 dagli uomini di. L’domina soprattutto nel secondo tempo e continua a rimanere agganciata alla coppia di testa.