Tra Oriente e Occidente, l’abito tradizionale cinese in mostra a Firenze

, 9 marzo 2025 – Fonde cultura orientale e occidentale. Valorizza l'unicità femminile, unendo eleganza, raffinatezza, praticità, colori. Si innesta in una tradizione plurimillenaria, proiettandola nella contemporaneità. A, da sempre tempio della moda italiana, si è svolta ieri un’iniziativa sul qipao,delle donne cinesi, oggi simbolo planetario della moda, capace di ispirare stilisti e di spiccare in pellicole iconiche come In The Mood for Love. A promuoverla, presso “Il Fuligno” – Csf Montedomini, il Consolato generale della Repubblica popolare, insieme alla casa editrice Anteo Edizioni, specializzata in traduzioni di testi esteri e pubblicazioni su cultura estera. “Questo abito – spiegano gli organizzatori – incarna la ricca tradizione e la raffinata maestria artigianale di un popolo e ne trasmette la storia e la cultura, fonde l'anima antica della Cina e la sua naturale inclinazione a guardare al futuro, lasciandosi ispirare da ciò che è nuovo e diverso, integrandolo e facendolo suo”.