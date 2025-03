Lopinionista.it - Tozzi: al via il 10 marzo da Genova le nuove date italiane del tour d’addio

crediti Cosimo Buccolieri– Da lunedì 10dal Teatro Carlo Felice dial via lein Italia de “L’ultima Notte Rosa the final”, la straordinarianée mondiale in 4 continenti con cui Umbertodà il suo addio alla scena live. Dopo il grande successo del debutto nello scorso giugno alle Terme di Caracalla di Roma, dei concerti outdoor – tra cui Piazza San Marco a Venezia – e dei palasport di Milano, Torino, Firenze e Bologna, a partire dal 10lanée prosegue connei teatri e non solo trae maggio 2025. Questi i concerti saranno l’ultima occasione per il pubblico di godere del repertorio di Umbertocon la prossimità e il coinvolgimento che solo lo spazio dei teatri può dare.Ledeldopo il concerto del 10al Teatro Carlo Felice, proseguono il 13a Parma al Teatro Regio, l’1 e il 2 aprile a Torino all’Auditorium del Lingotto, il 4 aprile a Como al Teatro Sociale), il 5 aprile a Brescia al Teatro DisPlay, il 7 aprile a Legnano (MI) al Teatro Galleria, il 9 aprile a Cremona al Teatro Ponchielli, il 12 aprile a Treviglio (BG) al PalaFacchetti, il 14 aprile a Milano al Teatro Arcimboldi, il 16 aprile a Bologna al Teatro EuropAuditorium, il 17 aprile a Padova al Gran Teatro Geox, il 19 aprile a Bolzano al Palasport Stadthalle, Il 25 aprile ad Assisi (PG) al Teatro Lyrick, il 26 aprile ad Ancona al Teatro delle Muse, il 28 aprile a Firenze al Teatro Verdi, il 29 aprile a Montecatini Terme (PT) al Nuovo Teatro Verdi, il 2 maggio a Roma al Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 13 maggio a Sanremo (IM) al Teatro Ariston, il 16 maggio a Bari al Teatro Team, il 17 maggio a Lecce al Teatro Politeama Greco, il 19 maggio a Catania al Teatro Metropolitan, il 20 maggio a Palermo al Teatro Golden, il 23 maggio a Napoli al Teatro Augusteo e il 27 maggio a Trieste al Teatro Rossetti.