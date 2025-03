Ilgiornaleditalia.it - Topo lanoso, i primi esemplari creati geneticamente dagli scienziati di Colossal nel tentativo di de-estinguere i mammut

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Alta pelliccia dorata e peli ondulati, le caratteristiche della specie creata in laboratorio Il "" è l'esemplare creato in laboratorio dallaBiosciences con l'obiettivo di riportare in vita ilentro il 2028., la scienza contro la de-estinzione dei