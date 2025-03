Zonawrestling.net - Tony Khan: “Young Bucks? Sono stati impegnati in Giappone”

Leggi su Zonawrestling.net

Questa notte si svolgerà Revolution, uno dei principali eventi di casa AEW. Non è passata inosservata, l’assenza dalla card dell’evento degli, che ormai non si vedono nei tv show della federazione da qualche tempo, esattamente da fine ottobre quando persero i titoli di coppia AEW a favore dei Private Party.commenta l’assenza deiDurante una intervista con “Collider”, a poche ore da Revolution,ha commentato l’assenza deglidalla card dell’importante ppv e più in generale da tv show AEW: “Stanno lottando in NJPW e stanno avendo successo. Hanno conquistato i titoli di coppia NJPW, stanno dominando la divisione di coppia inuno dei migliori tag team al mondo e AEW originals. Il loro attuale successo innon è una sorpresa e non è una sorpresa che abbiano vinto le cinture.