Toni Storm | Dopo Revolution io e Mariah May non ci incontreremo mai più nella vita

La lunga e aspra rivalità traMay si arricchirà di un nuovo capito questa notte a AEWquando le due si affronteranno in un Fall Count Anywhere Match con in palio l’AEW Women’s World Title detenuto dall’australiana. Quello di stanotte potrebbe essere anche l’ultimo capitolo della loro storia, almeno stando a quanto dichiarato dalla campionessa.“Fuori dalla mia”Durante una intervista con “Variety”,ha parlato dell’imminente match dicontro l’acerrima rivaleMay. La campionessa AEW ha tutta l’intenzione di chiudere i conti una volta per tutte: “La distruggerò, non ne posso più di avere quella ragazzinamia. Da quanto va avanti questa cosa? 18 mesi?. L’ho presa sotto la mia ala protettiva, le ho dato tutto e lei mi ha pugnalata alle spalle.