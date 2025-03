Tvplay.it - Tonali di nuovo in Serie A, adesso non ci sono più dubbi

SandrodiinA. Arriva una conferma autorevole sul futuro del mediano del Newcastle e della Nazionale.Uninizio per Sandro. Dimenticata la squalifica per un anno per il coinvolgimento nel caso scommesse, il centrocampista ex Milan si è ripreso il suo posto tra i titolari di un Newcastle tornato a competere per la qualificazione europea in Premier League.diinA,non cipiù– Tvplay.it (Foto LaPresse)A due mesi dalla conclusione del campionato inglese, i Magpiesa cinque punti dal quarto posto occupato dal Chelsea. Considerato che, con tutta probabilità anche la quinta di Premier disputerà la Champions il prossimo anno grazie al ranking Uefa, il Newcastle ha notevoli chance di tornare a disputare la massima competizione europea per club a due anni dall’ultima partecipazione dell’edizione 2023-24.