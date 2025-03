Lanazione.it - Tirreno-Adriatico, la vigilia con tanti eventi collaterali. Lido si veste a festa per la corsa

Leggi su Lanazione.it

Camaiore, 9 marzo 2025 – Fine settimana dedicato all’attesa: “Aspettando la”, programma di iniziativepromosse dal Consorzio di Promozione Turistica, inonda da oggi il lungomare. Il Pontile e Palazzo Littorio nel centro storico sono illuminati di blu da una settimana e ieri si è tenuta l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale, a sostegno del “Movimento art. 230“, percorsi didattici per bambini a cura della FIAB, prove di alcool test, presentazione delle attività della C.R.I. e della Polizia Municipale. Alla Galleria Europa e nello Spazio Ex Cervelli le mostre a tema ed oggi al via, dalle 9.30 su Viale Pistelli, davanti alla Piazza Principe Umberto, la terza edizione della “Vinaria” della Versilia, pedalata ecologica con bici d’epoca daa Forte dei Marmi e ritorno lungo la pista ciclabile “Tirrenica”.