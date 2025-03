Sport.quotidiano.net - Tirreno-Adriatico 2025, la carica di Tiberi: "Spero in un risultato importante"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 9 marzo- Nonostante manchino ancora due mesi all'appuntamento più atteso, come sempre ladiventa un primo banco di prova in vista del Giro d'Italia: lo dice innanzitutto una startlist ricca di nomi che saranno protagonisti a maggio per contendersi le piazze più ambite della classifica generale, come Antonio. Le dichiarazioni diIl capitano della Bahrain Victorious sarà accompagnato nella Corsa dei Due Mari dall'esperienza, tra gli altri, di Damiano Caruso e Pello Bilbao (reduce dalle fatiche della Strade Bianche), i suoi fidi scudieri dal 10 al 16 marzo. "Ho buone sensazioni per questa. Voglio fare una buona prestazione, non solo per questa gara, ma anche per le prossime che ho nel mio calendario. Si comincerà come ormai di consueto con una cronometro, e il mio obiettivo sarà fin da subito provare a fare bene per poi rimanere concentrati nelle tappe successive".