Tiro con l’arco World Series Los Angeles 2025 | Roner bronzo nel compound Rebagliati chiude quarta

Splendidoper Elisanelfemminile alledi Losdicon. La 23enne arciera azzurra ha coronato con il terzo posto un ottimo fine settimana in California.ha cominciato la propria corsa battendo allo shootout 145-145 (10-9) la croata Amanda Mlinaric, per poi ripetersi 149-146 ai quarti di finale contro la tedesca Katharina Raab, vittoria che le ha dato la certezza di disputare almeno una finale. Purtroppo non è riuscita a guadagnarsi l’accesso alla finalissima, dovendosi accontentare di quella per il terzo posto. Fatale la sconfitta in semifinale (anche questa volta per 149-146) contro la belga Sarah Prieels; nella finalina però è arrivato il pronto riscatto di Elisa, che ha superato 148-147 la colombiana Alejandra Usquiano e si è presa la medaglia di