Oasport.it - Tiro con l’arco: il Vegas Shoot chiude il round di qualifica. Bene Landi e Rebagliati

I tredidel2025 si sono conclusi a Las, nella città che ospita la tappa finale delle Indoor Archery World Series. Dopo le 60 frecce dei primi due giorni, è stata la volta dell’ultima manche di.Nelolimpico maschile il risultato più importante è stato quello dello statunitense Brady Ellison, che ha chiuso davanti a tutti con lo score complessivo di 893/900, in una graduatoria che ha visto Mauro Nespoli attestarsi alla fine al 26esimo posto con un punteggio totale di 869/600 non riuscendo nell’ultima giornata (282) a dare seguito a quanto fatto nelle prime 48 ore (294+293).Al femminile invece, è stata Casey Kaufhold – anche lei padrona di casa – a far segnare il punteggio più alto con 883/900.Chiarae Vanessa: rispettivamente 13esima e 14esima le azzurre hanno segnare un punteggio di 866 e 863, con la prima che ha chiuso a 292/300 e la seconda a 289/300.