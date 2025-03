Oasport.it - Tiro a segno: Tarhan trionfa nella pistola femminile agli Europei 10 metri, seconda Arunovic

Si conclude con il trionfo della Sevval Ilaydala prova dedicata allaad aria compressa, segmento inaugurale della prima giornata valida per i Campionati10diper ciò che concerne la categoria Senior. Ottima la prestazione della turca sulla pedana di Osijek, in Croazia, capace di staccare la diretta rivale di due punti. Nello specifico la tiratrice, terza in qualificazione, ha ottenuto complessivamente 240.8 punti, regolando così la serba Zoranaclassificata con 238.7. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodata la bulgara Miroslava Micheneva, ottenendo 216.9. Quarto posto invece per la lusitana Filipa Marracho, la quale non è andata oltre 195.6 precedendo l’altra bulgara Antoaneta Kostadinova, quinta con 177.