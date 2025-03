Oasport.it - Tiro a segno, Maldini quarto nella pistola agli Europei 10 metri. Italia argento nella prova a squadre

Federico Nilosi ferma ai piedi del podio ai Campionati10di, rassegna in fase di svolgimento in Croazia, precisamente sulla pedana di Osijek. Una gara altalenante per il Vice Campione Olimpico, il quale ha mancato la lucidità necessaria per poter puntare alla top 3.L’azzurro, dopo un avvio di qualifica molto complesso, si è sbloccatoseconda parte chiudendo al secondo posto con 582-20x. Quasi opposto invece il rendimento nell’ultimo atto dove, nonostante un avvio in cui ha gravitato in terza posizione, è scivolato di una casella in uno dei momenti decisivi, raccogliendo complessivamente il punteggio totale di 197.3. Niente da fare invece per Paolo Monna, il quale non è riuscito a trovare il feeling adeguato accontentandosi soltanto della ventisettesima moneta con il punteggio di 574-16x.