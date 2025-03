Tiro a segno Europei Osijek 10 m 2025 | Maldini quarto nella pistola Italia argento a squadre

Leggi su Sportface.it

Una medaglia d’nel concorso ae due quarti posti. Questo il bottino dell’diprima giornata dei Campionati10 metri di, in Croazia. L’ottimo round di qualifica di Federico Niloe i punti portati alla causa da Paolo Monna e Matteo Mastrovalerio (all’esordiorassegna continentale senior) regalano alla spedizione azzurra lo score di 1728, a un solo punto dall’oro della Repubblica Ceca (1729). Bronzo per l’Ucraina con 1728., medaglia d’da 10 metri aria compressa a Parigi, chiude il round di qualificazione in seconda posizione con il punteggio di 582 alle spalle di Joao Costa. Eliminazione invece per il campione in carica (oltre che bronzo olimpico) Paolo Monna, che chiude in ventisettesima posizione con 574, mentre Matteo Mastrovalerio colleziona il totale di 572 che vale la trentatreesima posizione.