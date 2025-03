Metropolitanmagazine.it - Tiktoker ricercato in Italia continua indisturbato a postare contenuti dalla Spagna

IlAntonio Gemignani, quarantasette anni, è attualmente latitante econ accuse di traffico di droga. Questo, tuttavia, non sembrava essere un impedimento per il suo lavoro di content creator. Al momento, infatti, l’uomo, conosciuto sul web come Papusciello, si trova in, e hato per giorni a caricare.Il suo profilo vanta oltre centocinquantamila follower, e Germignani è divento famoso grazie a una serie di clip comiche, che gli sono valse anche la partecipazione ad alcuni programmi televisivi. I filmati da lui pubblicati lo ritraevano in spiaggia a Tenerife, nelle Canarie, e ad Alicante. Sullo sfondo erano ben riconoscibili hotel, piscine e altre strutture che hanno reso possibile l’individuazione di posti come il parco naturale del Penyal d’Ifac, nella Costa Blanca, e la Playa Calpe.