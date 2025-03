Ilrestodelcarlino.it - Tifosi fuori, clima surreale al Rigamonti. Mister Mignani: "Come ai tempi del Covid"

Michelesi è portato a casa un buon punto dalla trasferta lombarda, pur riconoscendo di non aver visto in campo il suo miglior Cesena: "Credo che il pareggio sia probabilmente il risultato più giusto: nel primo tempo ha fatto nettamente meglio il Brescia, anche perché noi siamo entrati in campo con un atteggiamento forse un po’ troppo remissivo. Poi però nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo fatto sicuramente meglio. Sono contento del fatto che in questo momento la squadra stia riuscendo a dare continuità ai risultati aggiungendo punti preziosissimi alla nostra classifica. Dobbiamo raggiungere il più velocemente possibile il nostro obiettivo e aggiungere sempre qualcosa in questa fase è determinante". Il tecnico ha dunque apprezzato la reazione del gruppo arrivata nella ripresa: "I giocatori hanno dimostrato anche questa volta di avere carattere, di avere cuore e di saper reagire davanti alle situazioni di difficoltà.