Game-experience.it - The Pokémon Company e Nintendo hanno avuto un rapporto complicato con tante discussioni?

Leggi su Game-experience.it

Theunsegnato da conflitti interni, secondo quanto rivelato da due ex dipendenti diof America, Kit Ellis e Krysta Yang, in un recente podcast. Le tensioni erano particolarmente evidenti tra le divisioni statunitensi delle due aziende, spesso in contrasto per il controllo e la gestione del marchio. Se da un lato i rapporti con Game Freak e Thein Giappone erano più distesi, dall’altro negli Stati Uniti si verificavano frequenti scontri di potere.Everything ha riportato che Ellis ha sottolineato come la relazione fosse a volte “avversariale” e dipendesse molto da quale filiale fosse coinvolta. Gli sviluppatori di Game Freak, per esempio, erano descritti come gentili e collaborativi, mentre il team di Thein Giappone sembrava più distaccato ma comunque professionale.