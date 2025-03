Game-experience.it - The Last of Us Serie TV, HBO e Naughty Dog hanno pubblicato il trailer ufficiale della stagione 2

Leggi su Game-experience.it

LaTV di Theof Us sta per tornare! HBO hailsecondatelevisiva, basata sul celebre videogioco diDog. Dopo il successo importanteprima, che ha conquistato critica e pubblico, l’attesa per i nuovi episodi è alle stelle per tutti i fan del franchise. Ilpromette tensione, emozione e una narrazione intensa, con Joel ed Ellie alle prese con nuovi pericoli in un mondo post-apocalittico sempre più spietato.Ricordiamo che la secondadi Theof Us farà il suo debuttonella giornata del 13 aprile su HBO e Max. Questo nuovo capitolo adatterà gli eventi del videogioco Theof Us Parte 2, introducendo nuovi personaggi e approfondendo il viaggio emotivo dei protagonisti. Illascia intravedere momenti chiavestoria, tra cui l’evoluzione del rapporto tra Joel ed Ellie, l’introduzionemisteriosa Abby e le minacce che incombono sul loro cammino.