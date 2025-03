Universalmovies.it - The Last of Us S2 | Scontro tra Joel ed Ellie nel nuovo trailer

HBO ha diffuso sabato ildella seconda stagione di Theof Us, l’acclamata serie ispirata al celebre videogame di successo.Il lancio delè avvenuto in occasione della presentazione della Stagione 2 sul palco del South by Southwest Film Festival di questo sabato. Il video offre una serie di sequenze inedite, uno sguardo ai nuovi personaggi, ma anche – e soprattutto – allotra i protagonisti della serie “ed“, interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey.Il co-showrunner di Theof Us “Craig Mazin“, anch’egli presente sul palco, ha detto che la parola “escalation” è un tema importante della stagione, e che questa includerà diversi tipi di infetti. “Molto di ciò che sta accadendo nella stagione è evoluzione e cambiamento“, ha detto.