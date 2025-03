Digital-news.it - The Last of Us 2: La Nuova Stagione dal 14 Aprile su Sky e NOW – Trailer Ufficiale e Cast Stellare

Leggi su Digital-news.it

Dal creatore di “Chernobyl” CRAIG MAZINDal creatore dell’omonimo videogioco sviluppato per PlayStation® NEIL DRUCKMANNProtagonisti PEDRO PASCAL e BELLA RAMSEY Dal 14in esclusiva su Sky e in streaming su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati UnitiRilasciato ildei nuovi episodi di THEOF US, la serie HBO e Sky Exclusive vincitrice dell’Emmy Award® ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation. Dopo un primo ciclo di episodi da record, la seconda, attesissimaarriverà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 14, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.In questo secondo capitolo della serie, cinque anni dopo gli eventi della prima, Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) saranno trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e.