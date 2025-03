Nerdpool.it - The Last of Us 2: il nuovo trailer ufficiale della seconda stagione!

L’attesa è finita: HBO ha finalmente rilasciato ildi Theof Us, la serie vincitrice dell’Emmy Award® ispirata all’iconico videogioco Naughty Dog per PlayStation. Dopo una primada record, ilciclo di episodi debutterà il 14 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti.Theof Us 2: una storia di sopravvivenza ancora più brutaleDopo il finale sconvolgenteprima, il secondo capitolo riprende cinque anni dopo gli eventi che hanno segnato la vita di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey). Il loro legame, forgiato nel dolore e nella lotta per la sopravvivenza, verrà messo alla prova da un mondo ancora più crudele, imprevedibile e ostile. Nuovi pericoli, alleanze incerte e un conflitto interiore sempre più intenso accompagneranno i protagonisti in una narrazione che si preannuncia devastante.