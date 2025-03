Nerdpool.it - The Apothecary Diaries: tante emozioni ci aspettano!

Leggi su Nerdpool.it

Il monologo della speziale, titolo internazionale: The, continua ad affascinare i suoi fan con misteri, intrighi e giochi di potere; anche sul fronte sentimentale, l’anime sembra voler spiccare il volo da un momento all’altro.Durante l’ultimo episodio, Il vecchio Imperatore, vengono approfondite la storia dell’imperatrice madre, la sua condizione passata e presente, le problematiche del vecchio imperatore, uomo debole incapace di relazionarsi, pedofilo inadeguato al ruolo conferitogli.Viene offerto ai fan anche un piccolo spiraglio sul carattere di Jinshi, sulla sua infanzia e sui pensieri di Maomao a riguardo. La protagonista ancora non sa quale sia la reale situazione del presunto eunuco, ma inizia ad essere sempre più convinta che abbia un ruolo molto più impordi quello che sembra, e che il suo vero carattere sia totalmente diverso dall’immagine impassibile, raffinata e splendente che mostra in pubblico.