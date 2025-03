Ilgiorno.it - Tetto crollato e auto incendiata: raffica di emergenze nel Lodigiano

Lodi, 9 marzo 202 –di interventi, per i vigili del fuoco lodigiani, nella giornata di oggi 9 marzo 2025. Il primo allarme è scattato a Lodi, per un dissesto statico. Ad essere messo in sicurezza è stato ilal suolo), di un edificio disabitato sito in via Dell’Olmo. Poco dopo, i pompieri hanno dovuto recuperare dei farmaci in una casa inagibile di Lodi, che sorge in via Volturno. Invece a Caselle Lurani, in via Don Lorenzo Milani, una persona si è sentita male in casa e non è riuscita ad aprire la porta innomia. Ci ha pensato una squadra del distaccamento di Sant’Angelo, permettendo così l’intervento del 118, che ha prestato le cure del caso. In piazzale Fiume a Lodi, i pompieri hanno dovuto intervenire dopo la segnalazione dell'allagamento di una centrale termica.