Ilrestodelcarlino.it - Test di maturità per la Vianese col Nibbiano

Big-match ed esame diper la matricola. Nella domenica del calcio dilettanti (ore 14.30), i rossoblù di mister Sarnelli, terzi in Eccellenza, viaggiano nel piacentino per affrontare i leader del, trascinati in attacco da Grasso e Minasola, saliti sul trono grazie a 10 hurrà in stecca col mirino puntato sulla striscia di 12 stabilita dalla Correggese. Anche laè su di giri ed insegue il 7° successo consecutivo, ma dovrà rinunciare al difensore Zinani squalificato. Spettatrice interessata l’argentata Correggese che deve fare bottino sul sintetico delle cenerentola Castelfranco. Impegno fondamentale per il Rolo che, reduce da un tris di sconfitte, non può fallire lo scontro salvezza col Colorno. Crocevia stagionale anche per l’Arcetana che dovrà adattarsi al sintetico piacentino del Gotico Garibaldina; mister Borghi non potrà contare su Bassoli e Caniparoli fermati dal giudice sportivo.