Terribile esplosione in casa per fuga di gas: crollano i muri

Un’causata da unadi gas ha ferito gravemente due donne e un ragazzo in un appartamento situato in via Peschiera. L’incidente, avvenuto in mattinata, ha provocato il crollo parziale di alcuniinterni della struttura, danneggiando l’abitazione.Intervento dei Vigili del FuocoImmediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta, con una squadra proveniente dal distaccamento di Marcianise, che hanno liberato le persone rimaste coinvolte nell’.Trasporto in ospedaleLe vittime sono state poi trasportate d’urgenza dagli operatori del 118 presso gli ospedali di Caserta e Marcianise, dove sono attualmente in cura per le ferite riportate.Indagini in corsoL’accaduto ha sollevato preoccupazione nella zona, con le autorità locali al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente e prevenire eventuali rischi simili.