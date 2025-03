Ternitoday.it - Terni, impianto semaforico di via Aleardi: il curioso ‘caso’ dell’attraversamento. Istruzioni per l’uso

Leggi su Ternitoday.it

Un attraversamento piuttosto frequentato, a ridosso del centro cittadino. L’all’intersezione tra via, via Prati e via dello Stadio (con prosecuzione in via Carducci) genera una sorta di quadrante da dover percorrere prestando massima attenzione. Probabilmente però.