Ilrestodelcarlino.it - Tentata rapina in pizzeria. Inseguiti e arrestati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Volevano rubare il fondocassa della, ma quando sono stati sorpresi dal proprietario e da un dipendente hanno reagito e sono fuggiti via,dai due. È successo venerdì sera, quando i poliziotti delle Volanti sono intervenuti in via Andrea Costa, arrestando in flagranza due cittadini tunisini, di 35 e 36 anni, perimpropria. Il tentato furto nellada asporto è avvenuto intorno alle 20,30, quando i due tunisini sono entrati e, approfittando di un attimo di assenza del proprietario, hanno rubato circa 30 euro dal registratore di cassa. L’uomo, che in quel momento si trovava nel retro del locale con un suo collaboratore, ha sentito dei rumori provenire dall’entrata del negozio e ha immediatamente visto i due tunisini che hanno cercato di scappare con si soldi.