Tennis Indian Wells | Berrettini cede a Tsitsipas in due set il greco accede agli ottavi

Matteosaluta il Masters 1000 di. Ilta romano si ferma al terzo turno del torneo in scena sul cemento californiano,ndo a Stefanos. Il, numero 9 della classifica Atp, ha avuto la meglio in due set (6-3, 6-3). I due si erano già incontrati di recente, in occasione dei quarti di finale nell’Atp 500 di Dubai, con la vittoria diche aveva poi trionfato nel torneo. In California,appare in difficoltà sin dai primi game. In numero 29 al mondo non riesce a entrare in partita, con l’avversario che gestisce il vantaggio nel primo set, chiudendolo per 6-3. Lo stesso risultato si ripete nel parziale successivo, permettendo adi staccare il pass per glidi finale in circa un’ora. Ilconferma così il proprio periodo positivo: questa è la sua settima vittoria consecutiva2/3/2025 – ROTTERDAM – Stefanos(GRE) in action against on the first day of the ABN AMRO Opentournament in Ahoy.