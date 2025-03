Ilgiorno.it - Temporali e neve in quota: in Lombardia tornano pioggia e freddo. Ma fino a quando? Le previsioni

Milano, 9 marzo 2025 – La tregua è finita. Dopo una settimana dal clima quasi primaverile il maltempo è pronto a stringere la sua presa sul Nord d’Italia,compresa. Chi sperava che fosse (già) giunto il momento di mettere da parte gli abiti più pesanti resterà deluso: per il cambio stagione e per poter parlare davvero di svolta meteo bisognerà attendere ancora un po’. L’allontanamento di un promontorio verso est lascerà infatti spazio ad un minimo Atlantico che influenzerà la regione per i prossimi giorni. Condizioni stabili con cielo prevalentemente sereno e assenza di precipitazionia domenica,il flusso umido di provenienza sudoccidentale porterà un aumento progressivo della copertura nuvolosa e precipitazioni da deboli a moderate a carattere intermittente. Già oggi, domenica 9 marzo, il sole e il cielo azzurro che hanno caratterizzato i giorni scorsi sono infatti andati in stand by.