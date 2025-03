Telefonate truffa come riconoscere i numeri sospetti E cosa fare per non riceverne più

Leggi su Caffeinamagazine.it

Le truffe telefoniche sono diventate un problema quotidiano, sempre più sofisticato e difficile da individuare. Ogni giorno, milioni di italiani ricevono chiamate indesiderate dasconosciuti, spesso con prefissi. Itori sfruttano strategie mirate per ingannare le loro vittime, creando situazioni di emergenza o facendo leva sulla paura. Per difendersi da questi raggiri, è fondamentale conoscere ie i segnali d’allarme che possono aiutare a evitare spiacevoli sorprese.Uno dei metodi più comuni utilizzati daitori è l’uso dicon prefissi internazionali, che spesso appaiono legittimi ma nascondono vere e proprie frodi. Se ricevi una chiamata da un numero sconosciuto con prefisso estero, è consigliabile non rispondere. Alcuni dei prefissi più frequentemente utilizzati per le truffe includono: Paesi Bassi (+31), Portogallo (+351), Francia (+33), Moldavia (+373), Kosovo (+383), Tunisia (+216).