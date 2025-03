Sport.quotidiano.net - Tegola Fortitudo e ko in trasferta, l’Avellino vince 79 a 73

Avellino, 9 marzo 2025 – Un’altra domenica crudele, un’altrain infermeria. E per laarriva il ko sul campo di Avellino 79-73 a interrompere la striscia positiva con Cento e Rieti: ritorna Gabriel dopo due mesi di assenza, ma esce Aradori per un problema alla caviglia, l’ennesima rottura di una stagione da questo punto di vista sciagurata. Per gli uomini di coach Attilio Caja ora, complice anche la Coppa Italia, 10 giorni di pausa prima del recupero casalingo del 19 marzo contro l’Urania Milano. La cronaca Partenza fulminante per la Effe, che fa subito 0-6 con Aradori, Mian e Freeman stringendo subito le maglie difensive, prima della controffensiva degli irpini che con Mussini ed Earlington replicano con 5 punti di fila. Panni e Mian escono subito dai giochi per il secondo fallo personale e dopo due mesi di assenza si rivede Gabriel sul parquet, che sblocca subito il tabellino mostrando i muscoli tanto in attacco quanto nella metà campo difensiva (12-21).