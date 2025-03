Lettera43.it - Task masking, la vendetta della Gen Z che finge di essere indaffarata in ufficio

Una nuova tendenza sta lasciando i confini del social media per entrare fisicamente negli uffici, soprattutto fra i ragazzi e le ragazzeGen Z. È il, fenomeno per cui i giovani impiegati simulano un’enorme quantità di compiti da svolgere al lavoro dando l’illusione diproduttivi. Sebbene non si tratti di una novità assoluta, in quanto diversi video risalgono anche a inizio 2024, nel nuovo anno si è registrato un notevole incremento: per un sondaggio di Workhuman, ne fa ricorso il 36 per cento dei dipendenti. Tutto è partito quando le grandi aziende, tra cui Amazon, hanno iniziato a imporre il ritorno in, abbandonando quasi definitivamente lo smartworking tanto utile in tempi di pandemia. Un’iniziativa che ha rotto gli equilibri fra impiego e vita privata, aumentando la sensazione di burnout o stress emotivo.