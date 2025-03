Iodonna.it - Tappa a Aix-en-Provence da scoprire con gli occhi del padre della pittura moderna cui è dedicata una grande mostra. E, facendo rotta più a sud, un tour nei luoghi iconici della storia del cinema

Sono due geni che, ancora oggi, destano emozioni e stupore. Il primo sorprende a colpi di colori e pennelli, il secondo con un “mostro” nero e sbuffante. In comune hanno il cielo e la terra del sudFrancia e il 2025. Chi sono? Il pittore Paul Cézanne e Louis Lumière, inventore deltografo insieme al fratello Auguste. Personaggi e storie che dal passato ritornano con rinnovata vitalità nei dipartimentiProvenza e Bocche del Rodano: quest’anno li festeggiano con varie manifestazioni. Un motivo in più per regalarsi un viaggio in questi territori, inondati dalla inconfondibile luce del sud francese. Cineturismo: viaggiare tra le location di film e serie X Si parte da Aix-en-fresca di menzione: è stata inserita nell’elenco dei “52dove andare nel 2025” stilato dal New York Times.