Ilrestodelcarlino.it - Tanzarella coordinatrice Fdi. Baldassini contro la sindaca

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Elenaè il nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia Falconara. È stata votata all’unanimità venerdì, nel Congresso comunale celebrato all’hotel Touring. Un passato da consigliere, nel 2006, in quota Alleanza Nazionale e, alle Amministrative del 2008, anche da candidato a sindaco con Impegno Rosa, nella tornata in cui Goffredo Brandoni – oggi all’interno dello stesso partito – fu proclamato sindaco di Falconara. Proprio l’attuale assessore regionale Brandoni, in un post sui social, ha augurato a"i migliori auguri di buon lavoro". Al Congresso di Fdi presenti, tra gli altri, l’europarlamentare Carlo Ciccioli, per arrivare ad una nutrita delegazione di politici locali. Tra gli altri, il capogruppo di Uniti per Falconara e consigliere provinciale Giorgia Fiorentini, i consiglieri comunali Ivano Astolfi (Falconara in Movimento) e Matteo Maculan (Direzione Domani), l’assessore Marco Giacanella e il sindaco Stefania Signorini.