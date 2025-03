Ilrestodelcarlino.it - Taglio del nastro per il Popol Giost. Addio parcheggio: ecco la piazza. Il quartiere in festa con la banda

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grande, ieri in via Roma, per l’inaugurazione della nuovadel. Lo slargo che fino a qualche mese ospitava unè stato trasformato in unapedonale alberata, permeabilizzata e pensata per contrastare le isole di calore, quindi nell’ottica di contrastare i cambiamenti climatici. L’intervento è stato realizzato con un finanziamento di 500.000 euro da Pnrr, a cui si sono aggiunti 100.000 euro finanziati dal Comune e da un contributo del progetto LifeCityAdap3 di circa 50.000 euro, grazie alle società Iren, L’Ovile e Reire. Le idee e le proposte che hanno portato a delineare la nuovasono state condivise in un percorso partecipato con i cittadini nell’ambito del Laboratorio di. All’evento inaugurale di ieri seguirà, il prossimo 10 maggio, la prima edizione della “del”: una celebrazione annuale dedicata alla storia e all’identità del