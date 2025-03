Ilfattoquotidiano.it - Tagli Usaid, studentesse costrette a tornare in Afghanistan dopo lo stop alle borse di studio Usa

Oltre 80 donne afghane, fuggite dal regime talebano per continuare gli studi in Oman, rischiano ora di essere rimandate in. La causa è il drasticoo ai finanziamenti delledida parte dell’amministrazione Trump, che ha interrotto i fondi destinati agli aiuti esteri. Ledi, finanziate dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (), rappresentavano per queste ragazze l’unica opportunità di proseguire gli studi superiori, che sono vietati dal regime talebano.“È stato straziante”, ha raccontato una dellealla BBC, restando anonima per timore di ritorsioni. “Tutti erano scioccati, piangevamo. Ci hanno detto che saremo rimandate indietro entro due settimane”. Le giovani, in gran parte ventenni, avevano ottenuto ledinel 2021, prima che i talebani riprendessero il controllo del paese.