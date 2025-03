Ilrestodelcarlino.it - "Tagli ai Comuni, una stangata per Ascoli e San Benedetto"

E’ polemica suiper 44 milioni di euro, nei prossimi cinque anni, che sarebbero stati previsti dal governo Meloni nei confronti deimarchigiani. Una scelta definita ‘scellerata e iniqua’ dal Partito Democratico della provincia di, che denuncia come la manovra finanziaria "continui a fare cassa sugli enti locali, senza intervenire sui veri sprechi a livello centrale". "Ancora una volta – afferma il Pd –, il Governo si dimostra forte con i deboli e debole con i forti, penalizzando chi ha più bisogno e tutelando solo chi è già privilegiato". Francesco Ameli, segretario provinciale del partito, mette in evidenza l’impatto devastante deisul Piceno, dove "saranno sottratti oltre 6,5 milioni di euro a servizi essenziali come welfare, trasporto pubblico e istruzione". Nel deto, adilo sarà di 1,9 milioni di euro, a Sandel Tronto 1,4 milioni, a Grottammare 423 mila euro e a Folignano 200 mila euro.